Calcio | Vado. La Coppa chiama i rossoblu, Pastorino: "Inter Under 23 tecnica e forte fisicamente, dovremo essere attenti a entrambe le fasi" (VIDEO)

Le parole di mister Pastorino a poche ore dalla partita di Coppa contro l'Inter Under 23.



“Abbiamo fatto un mese di preparazione estremamente positivo, con la massima disponibilità di tutti gli effettivi; per questo sono molto soddisfatto. A me interessa la crescita della squadra, step by step il gruppo deve migliorare, imparando a stare in campo nel modo giusto in entrambe le fasi. I risultati positivi ottenuti nelle amichevoli lasciano il tempo che trovano; domani sarà il primo test ufficiale, importante per capire a che punto siamo arrivati”.

“Affronteremo un avversario di qualità, molto forte tecnicamente e fisicamente. L’Inter U23 è una squadra che gioca a calcio, a cui piace costruire dal basso: dovremo essere molto bravi a fare le cose giuste in entrambe le fasi, mettendo in campo il corretto atteggiamento”.

“Bruno e Hamlili non saranno disponibili per infortunio. Cernigoi è arrivato negli ultimi giorni e ha avuto un po’ di febbre e problemi intestinali, ma se domani starà meglio verrà con noi in panchina. Candiano è alla ricerca della migliore condizione fisica, non potrà partire dall’inizio ma è comunque convocato”.