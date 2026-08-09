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Calcio | 09 agosto 2026, 18:09

Calcio | Il Celle Varazze batte 1-0 l'Astrea, gli scatti dall'Olmo - Ferro (FOTOGALLERY)

Vincono le civette con il gol di Scarrone

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Lorenzo Tortarolo

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