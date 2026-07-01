Calcio | Ceriale, ecco i tecnici del Settore Giovanile per la stagione 2026/27

Il comunicato biancoblu:

Il Ceriale Progetto Calcio annuncia pubblicamente gli allenatori che lavoreranno all’interno del Settore Giovanile nella stagione 2026/2027

Tecnici, educatori, figure chiave per favorire la crescita di tutti i nostri tesserati, dai più grandi fino alle leve più piccole.



ATTIVITÀ AGONISTICA

Per l’Attività Agonistica, gli Allievi 2010 saranno seguiti dai Mister Nicola Rossi e Dario Oddone, due tecnici di grande esperienza.

Gli Allievi 2011 continueranno a lavorare con Mister Andrea Savona e con la new entry rappresentata da Mister Marco Peluffo.

Affidati a Mister Patrick Castellengo i Giovanissimi 2012. Con lui Mister Mattia Bergese, altro nuovo ingresso nell'organigramma tecnico cerialese.

Infine, i Giovanissimi 2013 saranno guidati da Mister Raffaele Delfino, arrivato in biancoblù dopo un bel percorso con la Villanovese, insieme a Mister Carlo Bogliolo, che negli ultimi anni ha curato la crescita dei portieri dell'Attività di Base.



ATTIVITÀ DI BASE

La stessa Attività di Base avrà la seguente organizzazione.

Gli Esordienti 2014 saranno guidati dai Mister Massimo Careddu e Raffaele Delfino, gli Esordienti 2015 da Mister Christian Insolito, i Pulcini 2016 dai Mister Gianluca Intili e Matteo Vanzini, i Pulcini 2017 dai Mister Mattia Bergese e Silvano Silvestri, altra novità di un ricco organigramma allenatori.

La categoria Primi Calci 2018 sarà seguita nuovamente dai Mister Stefano Not e Maurizio Biggi. A loro si aggiunge Mister Chiara Oddone, classe 2003, laureata in Scienze Motorie, con esperienze da collaboratrice e primo allenatore nell'Academy Cisano. Sotto la guida del nostro Maurizio Biggi, Oddone coadiuverà anche le seguenti leve: Primi Calci 2019 e Piccoli Amici 2020/2021.