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Accadeva un anno fa

Calcio | 14 agosto 2026, 11:53

Calcio | Il Millesimo batte 2-1 l'Albissole in michevole. A segno Piacenza, Cuka e Villa

Calcio | Il Millesimo batte 2-1 l'Albissole in michevole. A segno Piacenza, Cuka e Villa

Vittoria per il Millesimo nel test match di ieri sera, al Viglino, contro l'Albissole.

I padroni di casa hanno sbloccatoil risultato nel primo tempo con Piacenza. Per l’Albissole, alla prima uscita estiva, arriva invece una risposta nella ripresa: al 58’ Cuka trova l’1-1 con una girata efficace in area.

Il gol decisivo porta la firma del neoacquisto Villa, che al 77’ completa la rimonta con un’altra conclusione al volo dalla zona centrale dell’area.

Per il Millesimo sono scesi in campo Conde, Siri, Cigliutti, Cinquini, Ferraro, Totaro, Lazzaretti, Piacenza, Sicca, Malagrida. Sono subentrati Sciascia, Cappellari, Nenci, Villa, Gualtieri, Reali, Castiglia e Ghibaudo.

Nell'Albissole spazio dal primo a minuto a Pusceddu, Barisone, De Cerchi, Chiarlone, Pare, Invernizzi, Vierci, Dorno, Diana, F, Bonanni e Gulii. A disposizione Pastorino, Minuto, Damonte, Rolandi, Vignaroli, Porta, Moscatelli, Cuka, Macagno, Pescio e C. Bonanni.

Redazione

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