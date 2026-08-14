Calcio | La Sanremese batte 2-1 la Reggina, Djorkaeff e Nguegang decidono l'amichevole di Pinerolo

La Sanremese chiude con una vittoria il terzo e ultimo test della prima fase di preparazione estiva. I biancazzurri superano 2-1 la Reggina al termine di una gara che ha visto i padroni di casa passare in vantaggio dopo appena dieci minuti con Guida.
La formazione di Festa reagisce e nella ripresa trova il pareggio al 14' con Djorkaeff, freddo dal dischetto. Nel finale arriva anche il gol del sorpasso: al 38' è Nguegang a firmare il definitivo 2-1, completando la rimonta matuziana.
REGGINA-SANREMESE 1-2
Marcatori: 10' pt Guida (R), 14' st rig. Djorkaeff (S), 38' st Nguegang (S).
Reggina: Lagonigro; De Mori, Lancini (1' st Girasole D.), Girasole R. (15' st Fazio); Baggi (38' st Verduci), Laaribi (1' st Acuadro), Abonckelet (20' st Porcino), Rotulo (29' st Alma), Palmieri (15' st Toscano); Reis, Guida. Allenatore: Marchionni.
Sanremese: Licata; Appiah (13' st Monticone), Chesmedijev (1' st Fall), Grosso; Miaronald (1' st Nguegang), Osuji (1' st Palella), Cavaliere, Djorkaeff (15' st Melis), Grigi (28' st Oddone), Andreis (1' st Klimavicius), Costantino (1' st Usaj). Allenatore: Festa.