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Accadeva un anno fa

Calcio | 14 agosto 2026, 17:54

Calciomercato | Ligorna. Torna Piredda, rinnovato il prestito con la Virtus Entella

Calciomercato | Ligorna. Torna Piredda, rinnovato il prestito con la Virtus Entella

Il Ligorna ha chiuso un altro importante rinforzo per il proprio centrocampo. Il club biancoblù ha infatti ufficializzato il ritorno di Marco Piredda, centrocampista di proprietà dell'Entella.

Le indiscrezioni di mercato non avevano escluso la possibilità che la formazione levantina potesse puntare ancora sul giocatore, ma Piredda starebbe ha valutato il ritorno al Ligorna con l'obiettivo di proseguire il proprio percorso di crescita trovando maggiore continuità e un ruolo da protagonista.

L'operazione è stata confermata poco fa dal club del presidente Saracco.

Con l'affare concluso, il Ligorna andrà ad aggiungeulteriore qualità a un reparto di centrocampi già competitivo. Miccoli e Piredda, infatti, formerebbero un tandem di assoluto spessore, potenzialmente tra le più interessanti della categoria.

Redazione

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