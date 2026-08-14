Calciomercato | Imperia, tre nuovi colpi da Senegal, Brasile e Olanda

Tre nuovi innesti di esperienza e qualità per l'Imperia Calcio, che arricchisce la propria rosa con Joseph Lopy, Gabriel Nunes e Richie Musaba.

Lopy, centrocampista senegalese classe 1992, vanta un lungo percorso nel calcio francese, dove ha raccolto presenze sia in Ligue 1 sia in Ligue 2. Tra le sue precedenti squadre figurano Sochaux, con cui ha affrontato la massima serie transalpina, oltre a Boulogne, Clermont Foot, Nimes, Angers, Orleans e Pau.

A centrocampo arriva anche Gabriel Nunes, mediano brasiliano classe 1994. Dopo le prime esperienze tra Brasile e Portogallo, nel 2019 ha scelto l'Italia, costruendo una carriera sviluppata principalmente tra Serie C e Serie D. Nel suo percorso figurano Padova, Siena, Trento, Casertana, Cjarlins Muzane e Treviso. Nella passata stagione ha invece indossato le maglie di Unipomezia e Nocerina, entrambe in Serie D.

Completa il tris Richie Musaba, trequartista olandese classe 2000. Cresciuto nei settori giovanili di NEC e Vitesse, proprio con quest'ultima formazione ha raggiunto l'Eredivisie, debuttando nella massima divisione olandese nella stagione 2019-20. Nel massimo campionato dei Paesi Bassi ha vestito anche la maglia del Fortuna Sittard. Successivamente il percorso internazionale lo ha portato in Estonia, al Levadia Tallinn, nella stagione 2023-24, prima dell'esperienza più recente in Slovacchia con l'AS Trencin.