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Accadeva un anno fa

Calcio | 14 agosto 2026, 12:48

Calciomercato | L'Altarese vara altre quattro conferme: Gallo, Samba, Saino e Guastamacchia

Calciomercato | L'Altarese vara altre quattro conferme: Gallo, Samba, Saino e Guastamacchia

L'annuncio giallorosso:

"La nuova stagione è ormai alle porte e, in vista dell’inizio di lunedì, arrivano altre quattro importanti riconferme! 

Matteo Gallo, mezzala duttile, capace di adattarsi in diversi ruoli difensivi e come play basso . Per lui sarà il quarto anno in giallorosso.

Karim Samba, difensore forte fisicamente, attento e solido in fase difensiva.

Riccardo Saino, centrale difensivo grintoso e determinato, sempre pronto a dare il massimo per la squadra.

Nicolò Guastamacchia, centrocampista offensivo dotato di qualità e personalità, pronto a mettere le sue caratteristiche al servizio della squadra.

Per Samba, Saino e Guastamacchia sarà il secondo anno con l’Altarese".

Redazione

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