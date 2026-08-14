Calciomercato | L'Altarese vara altre quattro conferme: Gallo, Samba, Saino e Guastamacchia

L'annuncio giallorosso:
"La nuova stagione è ormai alle porte e, in vista dell’inizio di lunedì, arrivano altre quattro importanti riconferme!
Matteo Gallo, mezzala duttile, capace di adattarsi in diversi ruoli difensivi e come play basso . Per lui sarà il quarto anno in giallorosso.
Karim Samba, difensore forte fisicamente, attento e solido in fase difensiva.
Riccardo Saino, centrale difensivo grintoso e determinato, sempre pronto a dare il massimo per la squadra.
Nicolò Guastamacchia, centrocampista offensivo dotato di qualità e personalità, pronto a mettere le sue caratteristiche al servizio della squadra.
Per Samba, Saino e Guastamacchia sarà il secondo anno con l’Altarese".