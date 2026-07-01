Calcio | Vado. Ecco lo staff tecnico di mister Pastorino, esordio per Silvano Raggio Garibaldi

Prende forma il nuovo Vado guidato da Matteo Pastorino. Il club rossoblù ha definito lo staff tecnico che accompagnerà il nuovo allenatore nella stagione ormai alle porte, puntando su figure con esperienze maturate tra calcio professionistico e settore giovanile.

Al fianco di Pastorino ci sarà Paolo Annoni nel ruolo di vice allenatore. Da calciatore, il classe 1970 ha costruito una lunga carriera sui campi professionistici, indossando, tra le altre, le maglie di Como, Bari, Lecce e Genoa. Terminata l'attività agonistica, ha intrapreso il percorso in panchina partendo dal settore giovanile del Parma, per poi proseguire con la Sampdoria. Successivamente l'approdo all'Inter, dove ha conquistato il titolo nazionale con l'Under 15, prima di un quinquennio dedicato alle formazioni Under 15 e Under 16 nerazzurre. Nelle ultime stagioni ha lavorato con l'Under 17 della Virtus Entella.

Tra le novità figura anche Silvano Raggio Garibaldi, che entrerà nello staff come collaboratore tecnico. L'ex centrocampista, nato nel 1989, inaugura così una nuova fase della propria carriera dopo aver chiuso quella da giocatore. Nel suo percorso agonistico ha superato le 400 presenze ufficiali, vestendo maglie importanti come quelle di Mantova, Sestri Levante, Gubbio, Como, Virtus Entella e Genoa.

La preparazione atletica sarà affidata a Sandro Farina, professionista di lunga esperienza che ha operato in realtà di primo piano del calcio italiano, tra cui Genoa, Spezia, Virtus Entella e Sampdoria. Il suo curriculum comprende anche incarichi nel mondo degli sport invernali, con la partecipazione alle Olimpiadi Invernali nello staff della nazionale italiana di sci.

Completa il gruppo di lavoro Mirco Vignale, scelto per la preparazione dei portieri. Reduce dall'esperienza alla Lucchese in Serie C tra il 2023 e il 2025, ha alle spalle un lungo percorso di crescita nel settore giovanile dello Spezia, dove ha maturato competenze specifiche nel lavoro con gli estremi difensori