Calcio | Veloce. Colpo per il settore giovanile, arriva mister Maurizio Pilleri

Dopo le innumerevoli soddisfazioni raccolte nella lunga esperienza al Vado, mister Maurizio Pilleri è pronto per una nuova avventura.
Da ieri è infatti, dopo più di due decadi vissute al Chittolina, è infatti ufficiale il passaggio alla Veloce.
"È con estrema soddisfazione che la FBC Veloce 1910 comunica che, a partire dalla stagione sportiva 2026/27, entrerà a far parte dello staff del Settore Giovanile mister Maurizio Pilleri, più volte campione regionale alla guida delle formazioni giovanili del Vado FBC 1913.
Dopo 21 anni trascorsi nella società rossoblù, mister Pilleri ha scelto la FBC Veloce 1910, dove aveva già militato per cinque stagioni come calciatore.
A Maurizio - si legge nella nota granata - al quale verrà affidata la leva 2010, in corsa per il ripescaggio nella categoria Allievi Regionali, la società granata porge il più sincero benvenuto e gli auguri per una stagione ricca di soddisfazioni.