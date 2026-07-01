Calciomercato | Albissole, i volti nuovi sono Campelli e Robotti

Il comunicato:

La Società Albissole 1909 dà il Benvenuto a Marco Campelli e Gabriele Robotti che per la Stagione 2026-2027 vanno a rinforzare la rosa di Mr.Cattardico per il Campionato di Eccellenza .

Marco Campelli, centrocampista esperto classe 94, giocatore che ha sempre giocato in serie D e in Eccellenza, ex tra le altre di Imperia Cairese Loanesi (sempre con mister Cattardico) e Genova Calcio, aggiunge personalità e qualità.

Gabriele Robotti , difensore classe 99, ex Serra Riccò , Molassana e ultimo biennio protagonista alla Voltrese , va a completare il reparto arretrato portando forza fisica ed esperienza.

Le Albissole vi augurano le migliori soddisfazioni calcistiche con i colori BiancoCelesti.