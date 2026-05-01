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Rugby | 01 maggio 2026, 17:48

Rugby | Ultimi scampoli di stagione nel programma del fine settimana

i ragazzi dell'Under 16 del Cus Genova (foto Trucco)

i ragazzi dell'Under 16 del Cus Genova (foto Trucco)

In Serie B, il CUS Genova, già matematicamente promosso in Serie A, sarà impegnato nell’ultima gara stagionale in trasferta in Sardegna contro l’Amatori Capoterra. Il match è in programma sabato 2 maggio alle ore 18:00 al campo comunale di Capoterra.

In Serie C è previsto il recupero della gara del 22 febbraio tra RFC Spezia e Vespe Cogoleto, in programma domenica 3 maggio alle ore 15:30 al campo Pieroni di La Spezia.

Per le categorie giovanili, l’U18 vedrà in campo CUS Genova-Rivoli (domenica 3 maggio ore 12:30 allo stadio Carlini-Bollesan), San Mauro 2-Pro Recco (ore 12:00 al campo comunale di San Mauro Torinese) e Volvera-Imperia (ore 14:00 al campo comunale di Volvera).

Nel campionato U16 Nazionale, il CUS Genova sarà impegnato nei quarti di finale della fase nazionale contro il Livorno, domenica 3 maggio alle ore 12:30 al campo Maneo di Livorno. Sempre in U16, sabato 2 maggio alle ore 18:00 si giocherà Titani-RFC Spezia al campo Ferracci di Torre del Lago.

Intensa anche l’attività del settore giovanile a Cogoleto, dove si svolgeranno diversi tornei. L’U14 sarà impegnata nel Memorial Luca Delfino venerdì 1 maggio al campo Marco Calcagno. Il Memorial De Bernardi coinvolgerà invece le categorie U6, U8 e U10 sabato 2 maggio, e l’U12 domenica 3 maggio, sempre presso l’impianto di Cogoleto.

cs

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