Rugby Seven | La Liguria accelera tra crescita e partecipazione

Il rugby a sette ligure corre veloce, dentro e fuori dal campo. La disciplina olimpica continua a guadagnare spazio nei programmi regionali e nella partecipazione dei club, confermandosi tra i principali motori di sviluppo del movimento.

Nella categoria Under 14 si registrano sette giornate complessive, distribuite lungo la stagione e con tutte le squadre impegnate in più tappe: un segnale di continuità e solidità. Crescono anche gli Under 16, inseriti nel circuito nazionale FIR, con sette squadre liguri in corsa per la finale di Treviso.

Presente anche l’attività Seniores, con il "Seven Day" a chiusura della Serie C, mentre il settore femminile conferma segnali positivi, con le categorie Under 14, 16 e 18 partecipano ad attività interregionali dedicate e le Seniores del CUS Genova impegnate nella Coppa Conference, con tre tappe su cinque in formato Seven.

Il movimento guarda anche all’ambito universitario: ai Campionati Sportivi Universitari in Piemonte gli atleti liguri competono con i colori dell’Università di Genova, rafforzando il legame territoriale.

Il format Seven si dimostra efficace anche oltre l’aspetto tecnico: concentrare più partite nella stessa giornata favorisce visibilità, sviluppo marketing e ottimizzazione dei costi organizzativi e di trasferta per i club partecipanti.

Il tutto si inserisce in una visione più ampia: dall’ingresso olimpico a Rio 2016 il rugby a sette è cresciuto costantemente come disciplina spettacolare e globale e, in questo scenario, prende forma anche l’ipotesi di una candidatura della Liguria, insieme ad altre regioni, per i Giochi Olimpici 2036 o 2040.

“A livello regionale ci siamo posizionati come catalizzatori di nuove progettualità verso il movimento e l’organo centrale: il Seven olimpico ha ampi margini di crescita e può offrire spunti rilevanti all’intero sistema, che va rafforzato nel percorso di sviluppo. I club hanno risposto con continuità, soprattutto quando l’attività assume valore di raggruppamento o campionato” conclude Emanuele Capelli, Vicepresidente CRL con delega Seven Olimpico.