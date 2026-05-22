Rugby | Tempo di convocazioni per le selezioni liguri

In questi giorni sono arrivate le convocazioni per quattro ragazze e un ragazzo liguri in vista di importanti impegni rugbistici internazionali.

Nicola Bozzo, genovese di Recco classe 2004, cresciuto nella Pro Recco Rugby prima di proseguire la sua formazione e la sua carriera a Verona, poi in Inghilterra e infine in Francia, dopo le convocazioni giovanili in U18 e U20 è stato chiamato per la prima volta nella Nazionale Italiana Seven per partecipare al raduno in preparazione all'"EAAST International Rugby 7's Development Tournament" che si svolgerà il 29 maggio oltralpe, a Haguenau.

Per quanto riguarda le selezioni femminili giovanili sono state convocate in U16 le sanremesi Irene Giancaterino e Camilla Pugni (entrambe nate nel 2010) e in U18 le "Vespe" di Cogoleto Martina De Angelis e Emma Lanza (classe 2009). Tutte e quattro le ragazze sono state chiamate per partecipare al Torneo "Tre Nazioni" che si svolgerà a Biella domenica 24 maggio e che vedrà in campo rappresentative di Italia, Francia e Svizzera.