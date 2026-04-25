Rugby | Fine settimana dedicato alle giovanili, tra under 18 e minirugby

Fine settimana ricco di appuntamenti per il rugby regionale, con il programma del 25-26 aprile pronto a coinvolgere numerosi club tra attività giovanili e incontri di categoria, con particolare attenzione al campionato U18 e a un tradizionale torneo dedicato al settore di base.

Come da impostazione stagionale, le società stanno affiancando al calendario regionale anche la partecipazione a tornei e manifestazioni extra, occasione utile per confrontarsi con realtà provenienti da altri contesti nazionali e, in alcuni casi, internazionali, favorendo così la crescita tecnica e formativa dei giovani atleti.

Domenica 26 aprile sarà interamente dedicata alla categoria Under 18, con diverse sfide distribuite sul territorio regionale e oltre:

Monferrato – CUS Genova (ore 12.30, campo Lungo Tanaro di Asti)

Vespe Cogoleto – URPA (ore 17.00, campo Comunale di Pasturana)

Amatori Genova – San Mauro 2 (ore 12.30, stadio Carlini-Bollesan di Genova)

VII Torino – Imperia (ore 12.30, campo Comunale di Settimo Torinese)

Stade Valdotain – Pro Recco (ore 15.30, campo Diego Santi di Ivrea)

Un turno particolarmente significativo, con incroci che coinvolgono squadre liguri impegnate anche fuori regione, in un contesto competitivo sempre più variegato.

Sabato 25 aprile spazio invece al minirugby con il 17° Torneo dei Due Golfi – Coppa Ermanno Bertamino, in programma a partire dalle 9.30 al campo Carlo Androne di Recco.