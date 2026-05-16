Rugby | Genova ospiterà Italia - Argentina, appuntamento con i Pumas al prossimo novembre

La Nazionale Italiana Maschile tornerà in campo all’Allianz Stadium di Torino, al “Luigi Ferraris” di Genova e al Bluenergy Stadium di Udine nel mese di novembre 2026, ricevendo i Campioni del Mondo in carica del Sudafrica, l’Argentina e le Fiji nei tre incontri interni del Nations Championship, la nuova competizione internazionale che vede la partecipazione delle dodici migliori Nazionali dell’Emisfero Nord e dell’Emisfero Sud.

Genova torna così ad ospitare i Pumas ed è la terza volta che questo sempre sentito ed appassionante "derby" latino viene giocato al Ferraris.

"E' con immenso piacere che accogliamo la notizia della programmazione di questa partita novembrina della nostra Nazionale Maschile a Genova - evidenzia il Presidente del Comitato Ligure Roberto Lucchina - e lo stadio Ferraris con la città tutta si riconfermano così luogo adatto ad ospitare incontri di altissimo livello. E' un grande onore avere nuovamente l'Argentina a Genova e mi aspetto un grosso entusiasmo e una grande partecipazione di pubblico. Il Comitato, con il contributo di tutti i club regionali, inizierà da subito a predisporre le attività a contorno dell'evento".

Inizia quindi già da ora il conto alla rovescia, che si concluderà sabato 14 novembre alle 12.40.