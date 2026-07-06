Spotorno, il Sail Camp per bambini con diabete: mare e autonomia alla Lega Navale

Nella sede nautica della Lega Navale di Spotorno si è tenuto, dal 29 giugno al 4 luglio, il Sail Camp dell’Associazione Diabetici Giovanili, che fa riferimento alla Diabetologia dell’ospedale Gaslini. Significativi i numeri: 35 bambini, dai 6 agli 11 anni, 6 tutor e uno staff di 18 persone, tra medici, infermieri e specializzandi, sotto l’attento sguardo del dottor Nicola Minuto e della dottoressa Marta Bassi.

Scopo del campo – che si svolge da 26 anni, di cui gli ultimi 9 a Spotorno – è costruire l’autonomia dei ragazzi nella gestione di una patologia cronica come il diabete, sia attraverso l’introduzione delle moderne tecnologie, sia attraverso esperienze che rafforzano l’autonomia dei ragazzi, dando loro la stessa libertà di cui godono i coetanei.

"Noi crediamo molto in questa iniziativa – affermano il dott. Minuto e la dottoressa Bassi – partita quando le condizioni erano più complesse, senza il supporto della tecnologia. L’esperienza è utile per i ragazzi, ma anche per le loro famiglie, che si confrontano con i traguardi a cui i ragazzi, se ben supportati, possono arrivare".

Il Sail Camp si è svolto con il patrocinio del Comune di Spotorno, che ha offerto la Sala Palace per la serata finale, mentre alle attività della settimana hanno partecipato gli educatori dell’Area Marina Protetta di Bergeggi per l’attività di snorkeling, l’associazione Dei dell’Acqua con i cani da salvataggio, e la Croce Bianca di Spotorno con uno spazio di formazione sulla gestione dell’emergenza, tutto in forma di gioco. Anche il CONI, grazie al fiduciario di zona Gianni Magaraggia e al delegato provinciale Roberto Pizzorno, ha voluto testimoniare il supporto al Sail Camp con le medaglie per i partecipanti.

Raffaele Liotti, presidente della Lega Navale di Spotorno: "La settimana è stata impegnativa, ma densa di soddisfazioni. Ospitare l’ADG per noi è sempre un piacere, nel rispetto dei valori che fondano la nostra associazione. Siamo lieti di essere di supporto ai bambini e alle loro famiglie, per mostrare loro che lo sport è per tutti. Infine, ringrazio i soci che hanno contribuito in modo diverso alla realizzazione del campo e, in particolare, i ragazzi della squadra agonistica di vela, senza il cui supporto sarebbe stato arduo ottenere il consueto risultato positivo".