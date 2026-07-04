Turismo outdoor in Valle d'Aosta: l'estate sul fiume traina le presenze

Nell'estate 2025 la Valle d'Aosta ha superato per la prima volta i due milioni di presenze tra giugno e settembre, 2.135.555 per la precisione, con una crescita del 15,53% sull'anno precedente. Per la prima volta nella storia della regione l'estate ha battuto l'inverno, la stagione che da sempre detta legge nelle valli alpine. Dietro questo sorpasso c'è una domanda nuova, fatta di natura, attività all'aria aperta e acqua, e il fiume Dora Baltea è uno dei suoi motori.

Un'estate da record, trainata dall'aria aperta

I numeri diffusi dalla Regione raccontano una stagione che parte forte e non si ferma. Già a giugno gli arrivi erano cresciuti di oltre il 22%, anticipo di un'estate che ha chiuso con 774.070 arrivi, in aumento del 14% sul 2024. A crescere più di tutto è stato il comparto extra-alberghiero, fatto di campeggi, affittacamere, B&B e appartamenti, con presenze in rialzo di quasi il 18% in un solo anno: il segno di un turismo più giovane, più mobile e meno legato all'albergo tradizionale.

È un pubblico che sceglie la montagna d'estate non per ripiego, ma per quello che offre. Mentre le località balneari registravano presenze altalenanti, concentrate nei weekend, la montagna ha tenuto un ritmo costante per tutta la settimana. Il caldo record nelle pianure e sulle coste ha fatto il resto, spingendo molti a cercare in quota un clima più sopportabile e, dove possibile, l'acqua fredda dei fiumi di montagna come antidoto naturale all'afa.

Il fiume come attrazione, non più solo cornice

Per decenni la Dora Baltea è stata lo sfondo del paesaggio valdostano, un nastro d'acqua tra i castelli e le vette. Oggi è diventata una destinazione in sé. Con oltre 40 chilometri navigabili e una stagione che va da fine aprile a fine settembre, alimentata dallo scioglimento dei ghiacciai, il fiume offre tratti adatti a tutti i livelli, dalle acque tranquille della bassa valle alle rapide più impegnative.

La disciplina simbolo di questa offerta è il rafting, la discesa su gommone affrontata in squadra che si è imposta come l'esperienza fluviale più accessibile e richiesta. Il suo punto di forza è la scalabilità: la stessa attività può diventare una gita panoramica per una famiglia con bambini o una sfida adrenalinica per un gruppo di amici, a seconda del tratto scelto e della portata del fiume. Attorno al rafting ruotano poi le altre discipline che animano la Dora, dall'hydrospeed, in cui si affrontano le rapide con una tavola galleggiante e il solo corpo, al canyoning nelle gole laterali, fino al kayak per chi cerca tecnica e autonomia.

L'indotto e gli operatori che reggono il sistema

Dietro l'esperienza di una mattinata sul fiume c'è una filiera che genera valore per il territorio. Le attività fluviali muovono guide professioniste, noleggio di attrezzatura, ristorazione, pernottamenti nelle strutture vicine. Un turista che prenota una discesa raramente si limita a quella: spesso si ferma a mangiare, prolunga il soggiorno, abbina altre attività. È così che lo sport d'acqua diventa un volano per l'economia delle valli, soprattutto per i piccoli centri lontani dalle mete più blasonate come Monte Bianco, Aosta e Gran Paradiso, le tre attrazioni più gettonate della stagione.

A reggere questo sistema sono operatori spesso nati molto prima del boom attuale. Un esempio è il Centro Rafting Republic, attivo da circa vent'anni ad Aymavilles, nel cuore della valle, sulle acque della Dora Baltea. Sono realtà che hanno costruito competenza e sicurezza quando il rafting era ancora una nicchia, e che oggi si trovano a gestire una domanda cresciuta di anno in anno. La loro presenza spiega anche perché il fenomeno è solido: non si tratta di un'attrazione improvvisata, ma di un'offerta strutturata, con guide brevettate e materiale omologato, capace di accogliere in sicurezza un pubblico sempre più ampio.

A dare la misura del fenomeno è il tipo di occupazione che genera. Le attività fluviali sono labour intensive: ogni gommone richiede una guida, e nelle giornate di punta un singolo centro può mettere in acqua decine di equipaggi, con un fabbisogno di personale qualificato che si concentra proprio nei mesi estivi, quando le valli hanno più bisogno di lavoro stagionale. A questo si aggiunge la spesa indiretta del visitatore, che nel turismo esperienziale tende a essere più alta di quella del turista tradizionale, perché distribuita tra attività, ristorazione e pernottamento. Il risultato è un indotto che resta sul territorio e che premia i centri minori, quelli che un tempo vivevano all'ombra delle grandi località sciistiche.

Una tendenza destinata a consolidarsi

Per capire perché il fiume conterà sempre di più conviene guardare a ciò che sta accadendo all'altra stagione, quella che per decenni ha retto l'economia alpina. Il dossier Nevediversa di Legambiente fotografa un inverno in ritirata: sulle Alpi l'altezza del manto nevoso è diminuita di circa l'8% per decennio tra il 1971 e il 2019, e nell'arco di un secolo si sono persi in media 36 giorni di innevamento. La fascia più colpita è quella tra i 1000 e i 2000 metri, dove si concentra gran parte delle stazioni di media quota e dove il deficit di neve ha superato il 70%. In Italia gli impianti chiusi o dismessi hanno raggiunto quota 265, mentre la stagione 2025-2026 ha registrato un calo del 14,5% degli sciatori giornalieri. L'innevamento artificiale, unica risposta tecnologica disponibile, richiede quantità d'acqua imponenti, fino a 4.000 metri cubi per ettaro di pista a stagione, e diventa insostenibile sul piano economico e ambientale man mano che le temperature salgono. È in questo vuoto lasciato dall'inverno che l'estate avanza: le valli che vedono accorciarsi e farsi più incerta la stagione della neve trovano nel turismo estivo, e nelle attività d'acqua in particolare, una compensazione concreta. Il fiume non è una moda passeggera, ma un tassello di una transizione strutturale che sta ridisegnando il calendario economico della montagna.

Il sorpasso dell'estate sull'inverno non è un episodio isolato, ma il punto d'arrivo di una traiettoria che dura da anni. Il cambiamento climatico, che accorcia e rende più incerte le stagioni sciistiche, e una domanda turistica orientata verso esperienze attive e sostenibili spingono nella stessa direzione. La montagna d'acqua, quella dei fiumi e delle attività outdoor, ha tutte le caratteristiche per diventare il nuovo baricentro dell'estate alpina. La Valle d'Aosta, con la sua Dora Baltea, si è ritrovata in anticipo su questa curva. E i numeri del 2025 suggeriscono che il fiume, da qui in avanti, conterà sempre di più.











Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.