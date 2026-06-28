Nuoto | Panathlon Liguria celebra l’impegno di Guia Tognolli con la Gesco Special

Al Golf Club di Rapallo si è svolta una cerimonia che ha riunito i Panathlon Club della Liguria nell’ambito delle iniziative dell’area 4, dedicate alla valorizzazione di figure e progetti sportivi legati ai principi dell’associazione.

In questo contesto è stata premiata Guia Tognolli, istruttrice della Gesco Nuoto Special di Alassio, segnalata dal Panathlon Club di Alassio per il percorso educativo e sportivo sviluppato con il gruppo di atleti seguiti dalla società.

Il riconoscimento rientra in un progetto più ampio che coinvolge la squadra di nuoto speciale, impegnata nella preparazione della traversata dello Stretto di Messina, prevista per il prossimo 21 settembre.

La cerimonia è stata aperta dalla presidente Emanuela Preve, che ha portato anche i saluti dell’assessore allo sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti. Presenti inoltre Carlomaria Balzola e Igor Colombi, rispettivamente membri del direttivo e rappresentante della società Gesco.