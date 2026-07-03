Rari Nantes Savona | Lunedì apre la nuova piscina scoperta

Lunedì 6 luglio 2026 aprirà al pubblico la nuova piscina scoperta da 25 metri realizzata dal Comune di Savona come secondo lotto del complesso natatorio “Carlo Zanelli”.
La nuova piscina sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 17, il sabato e la domenica dalle ore 8 alle ore 13.
Il pubblico potrà accedere alla nuova piscina passando dalla segreteria posta nell’atrio della piscina olimpica.
I prezzi per accedere alla vasca da 25 metri sono uguali a quelli in vigore per la vasca da 50 metri.