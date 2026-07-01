Nuoto Artistico | Il Doria Nuoto Loano incanta il pubblico: una serata di emozioni che guarda al futuro

Il Comitato Regionale Ligure MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, promuove a Castelbianco un importante evento sportivo dedicato al calcio a 5 giovanile, ospitato presso la struttura Crag inSide, in Via Vesallo 31.

L’iniziativa, giunta al secondo anno di svolgimento, rappresenta ormai un appuntamento significativo per il territorio, capace di unire sport, partecipazione, famiglie e giovani atleti in un contesto accogliente e fortemente orientato alla valorizzazione dell’attività sportiva di base.

Quest’anno l’evento assume un significato ancora più speciale: per la prima volta sarà infatti dedicato al Memorial “Bruno Ferro”, un momento di sport e ricordo che vuole onorare una figura cara alla comunità attraverso i valori più autentici della pratica sportiva: rispetto, amicizia, impegno, lealtà e spirito di squadra.

Saranno oltre 100 gli atleti partecipanti, suddivisi nelle varie categorie giovanili, pronti a scendere in campo per vivere giornate di confronto sportivo, divertimento e crescita. Il calcio a 5 diventa così non solo competizione, ma anche occasione di aggregazione, educazione e condivisione.

Il Comitato Regionale Ligure MSP desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Prof. Bossolino per il prezioso sostegno e per la costante vicinanza alle iniziative sportive del territorio.

Un ringraziamento particolare va inoltre alla struttura Crag inSide, a Valerio e Malvina, per la splendida e consolidata collaborazione che, anno dopo anno, consente di realizzare eventi sportivi di qualità, offrendo ai giovani atleti, alle società e alle famiglie un ambiente sicuro, accogliente e perfettamente organizzato.

L’evento di Castelbianco conferma l’impegno del Comitato Regionale Ligure MSP nella promozione dello sport come strumento di crescita, inclusione e valorizzazione del territorio.

Sport, memoria e comunità: a Castelbianco il calcio a 5 diventa una festa per tutti!