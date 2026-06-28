Canottieri Sabazia | Sono sette i podi conquistati nella trasferta di Torre del Lago

Fine settimana ricco di soddisfazioni per la Canottieri Sabazia, protagonista alla gara interregionale sui 1000 metri disputata a Torre del Lago, in provincia di Lucca. La società savonese ha schierato gli atleti del settore canoa olimpica, tra Canoagiovani e categoria Ragazzi, tornando a casa con un bottino di numerosi piazzamenti sul podio.

Grande protagonista della giornata è stato Rivinu Alahakoon, capace di conquistare due vittorie nel C1 maschile sui 1000 metri, imponendosi sia nella categoria Ragazzi sia tra gli Junior.

Successo anche per il gruppo degli Allievi B con Raffaello Brichese, Francesco Marchelli e Livio Vaccari, vincitori nella prova combinata K1+K2 sui 200 metri. Brichese e Marchelli hanno inoltre ottenuto il secondo posto nel K2 5,20 sui 2000 metri.

Tra i risultati di rilievo anche il secondo posto di Toni Esperio nel K1 200 metri categoria DIR A maschile. Completano il quadro dei podi i due terzi posti conquistati da Gabriele Cerruti: il primo nel K1 4,20 sui 200 metri Allievi B maschile e il secondo in coppia con Raffaello Brichese nel K2 5,20 sulla stessa distanza.

Archiviata la trasferta toscana, la squadra Canoagiovani della Canottieri Sabazia guarda già ai prossimi appuntamenti stagionali. Il prossimo obiettivo sarà la seconda prova nazionale, in programma il 18 e 19 luglio a San Giorgio di Nogaro.