Piscina Zanelli, gestione prorogata per un mese alla Rari Nantes Savona in attesa dell'esito della gara

Il Comune di Savona ha prorogato la gestione della piscina Zanelli alla rari Nantes per un ulteriore mese, dal 1° al 31 luglio 2026.

Un atto necessario, da parte dell'amministrazione, per evitare qualsiasi interruzione del servizio pubblico e garantire la piena operatività della struttura durante il periodo estivo, in attesa della conclusione della procedura di gara per l'affidamento annuale dell'impianto.

La Rari Nantes Savona, che già gestisce il complesso natatorio di corso Colombo in virtù di un precedente affidamento trimestrale avviato il 1° aprile scorso, continuerà quindi a occuparsi della struttura alle stesse condizioni previste dalla convenzione allegata alla determina. Per il mese di luglio il corrispettivo previsto ammonta a 10.900 euro (esclusa IVA).

La gara per la concessione annuale dell'impianto ha subito diversi rinvii negli ultimi mesi. Dopo l'avvio della procedura nell'aprile 2026 e la raccolta delle manifestazioni di interesse, il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato più volte, prima dal 21 maggio al 15 giugno e successivamente al 13 luglio 2026. Le proroghe sono state motivate dalla necessità di fornire chiarimenti agli operatori economici interessati e dalla revisione della documentazione di gara nell'ambito di un procedimento di autotutela parziale conclusosi il 26 giugno scorso.

Per garantire la continuità gestionale nelle more dell'espletamento della procedura, il Comune ha quindi chiesto alla Rari Nantes Savona la disponibilità a proseguire l'attività per un ulteriore mese e la società sportiva ha confermato la propria adesione.

La nuova scadenza della gestione temporanea è fissata quindi al 31 luglio 2026, data entro la quale dovrebbe essere ormai definito l'esito della gara per l'affidamento della piscina Zanelli per i successivi dodici mesi.





