Outdoor | Finale Natura torna con le escursioni nel verde: a Varigotti la presentazione del calendario 2026

A seguito dell’uscita del programma di escursioni e visite guidate “Finale Natura” per l’estate 2026, è stata organizzata una serata di presentazione presso i Bagni Caribe Beach di Varigotti, mercoledì 8 luglio, a partire dalle 20.30.

Alla presentazione sono invitati tutti gli amanti della natura e, in particolare, anche gli altri stabilimenti balneari di Finale Ligure e Varigotti, con i quali sta nascendo una collaborazione sempre più fattiva, frutto anche di diversi anni di sostegno come sponsor da parte dell’Associazione Bagni Marini di Finale Ligure e Varigotti.

Nel corso della serata saranno inoltre presentati i libri scritti da due delle Guide Ambientali Escursionistiche aderenti al progetto: “Finale Wild – itinerari insoliti nel Finalese”, scritto da Flaviano Carpenè insieme a Mauro Canova; “La Pentola della Strega – spunti e brevi ricette per mangiare con soddisfazione erbe spontanee e frutti selvatici”, scritto da Francesca Magillo.

"Finale Natura" è un progetto che riunisce le proposte di alcune guide locali: oltre a Francesca Magillo e Flaviano Carpenè, ne fanno parte Vera De Martino (Guida Ambientale Escursionistica) e Giacomo Nervi (Guida Turistica). Il progetto è sostenuto da diversi sponsor del territorio, tra Finale Ligure e Pietra Ligure.

Le prossime escursioni saranno dedicate alla Pietra del Finale, alle grotte e ai torrenti della Val Maremola. Il calendario con tutti i dettagli delle iniziative è consultabile alla pagina: https://linktr.ee/finalenatura

Per partecipare alle escursioni è necessario contattare la Guida entro le 15 del giorno precedente, utilizzando il recapito indicato nei dettagli dell’iniziativa.

Per informazioni generali sul progetto è possibile contattare Francesca via WhatsApp al numero 333.8771184 oppure tramite email all’indirizzo studio.serinus@gmail.com.