Calciomercato. Il Vado ha un nuovo attaccante, presentato Davide Arras

Torna a muoversi il mercato in ingresso del Vado e questa volta riguarda il reparto avanzato di mister Roselli.

Uno dei nuovi giocatori che entrerà a far parte del pacchetto offensivo rossoblu sarà Davide Arras, reduce dall'esperienza con la Pro Palazzolo.



L'annuncio:

Davide Arras è un nuovo calciatore rossoblù

Attaccante, classe 1998, ha collezionato più di 100 presenze in Serie C con Pro Sesto, Gubbio, Siena, Grosseto, Cuneo e Olbia.

Nella scorsa stagione, invece, ha messo a segno 8 gol in 34 presenze con la Pro Palazzolo.