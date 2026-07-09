Calcio | Albingaunia, dal Ventimiglia arriva Lodovici

L'Albingaunia ha posato lo sguardo verso l'estremo ponente per aggiungere qualità al proprio reparto offensivo. La società ingauna ha infatti definito l'arrivo di Nicolò Lodovici, attaccante classe 2004 proveniente dal Ventimiglia, dove nell'ultima stagione si è ritagliato un ruolo importante nella formazione frontaliera.

Cresciuto nel settore giovanile della Sanremese, Lodovici ha fatto il suo esordio nel calcio dei grandi con la maglia del Camporosso, mettendosi in evidenza con 17 reti complessive nelle due stagioni disputate tra Promozione e Prima Categoria. La scorsa estate il trasferimento al Ventimiglia, esperienza chiusa con cinque centri, prima della nuova avventura con la maglia bianconera.