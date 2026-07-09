Calciomercato | Vado. Capitan Bondioli lascia il Chittolina, ufficiale l'approdo all'Aquila

Nei giorni scorsi sono arrivate la conferme di Gulinelli e Saltarelli, ma il comparto arretrato del Vado non avrà in SErie C Andrea Bondioli.

Il capitano rossoblu ha deciso di accettare l'offerta dell'Aquila. Stamattina è arrivata l'ufficialità da parte del sodalizio abruzzese:

"L’Aquila 1927 comunica di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento del difensore Andrea Bondioli (classe 1997). Centrale difensivo di 186 centimetri, Bondioli arriva in rossoblù dopo l’ottima stagione disputata da capitano con il Vado e culminata con la vittoria del Girone A di Serie D. Tra campionato, Coppa Italia e Poule Scudetto ha collezionato 37 presenze, impreziosite da una rete, confermandosi uno dei punti di riferimento della retroguardia ligure. Difensore fisico e affidabile, Bondioli abbina forza nei duelli, senso della posizione e capacità di guidare il reparto arretrato, caratteristiche che ne fanno un profilo di assoluto spessore per la categoria.Cresciuto nel settore giovanile del Brescia fino al campionato Primavera, Bondioli ha esordito tra i professionisti nella stagione 2016/2017 con la maglia della Maceratese, iniziando così un percorso che lo ha visto maturare una significativa esperienza tra Serie C (oltre 130 presenze) e Serie D (100 presenze)".