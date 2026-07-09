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Calcio | 09 luglio 2026, 12:42

Calciomercato | Cengio, rinforzo importante in attacco: presentato Ivan Bogarin

Calciomercato | Cengio, rinforzo importante in attacco: presentato Ivan Bogarin

La nota granata:

"La società è lieta di comunicare l'approdo in granata di Ivan Bogarin

Nonostante la giovane età (2004) Ivan vanta già un bagaglio di esperienze calcistiche di primo livello nel panorama locale con le maglie di Cairese, Bragno, Finale e soprattutto Millesimo, con il quale si è reso protagonista della vittoria del campionato di Promozione due stagioni fa 

 Giocatore paraguaiano moderno, Bogarin può ricoprire più zone del campo sul fronte offensivo, garantendo moltissime soluzioni tattiche. Approda al Pino Salvi con tanta ambizione e voglia di togliersi ulteriori soddisfazioni 

 Garra, atletismo e qualità al servizio della nostra causa, benvenuto Ivan".

cs

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