Calciomercato. Damonte e Ricci, due under dal Vado per la difesa della Carcarese

Altri due Under per la Carcarese, si tratta dei difensori Daniel Damonte (2007) e Pietro Ricci (2008). Entrambi arrivano dalle giovanili del Vado.

Damonte inizia all’Albissola, poi milita nel settore giovanile del Priamar e del Vado. Proprio a Vado, lo scorso anno, esordisce in prima squadra, precisamente nel match di Serie D con il Chisola. “Al Vado, ho avuto una stagione ricca di esperienze – racconta - Ora ho deciso di accettare una nuova sfida in una squadra competitiva, dove potrò mettere in mostra le mie abilità e crescere come giocatore. La Carcarese offre un ambiente familiare e stimolante, che sono sicuro mi darà la possibilità di esprimere al meglio le mie capacità”.

Anche Ricci proviene dal settore giovanile rossoblù, dove ha giocato per tre stagioni, prima sei anni al Priamar: "Ho scelto la Carcarese - spiega - perché penso sia un ambiente ideale per crescere, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e fare bene con la maglia biancorossa”.

Commenta il direttore sportivo Edoardo Gandolfo: “Al primo colloquio con Daniel mi hanno stupito le sue qualità umane, inoltre è un giocatore forte che lo scorso anno è stato stabilmente aggregato alla prima squadra del Vado. Siamo molto contenti di averlo con noi e anche del fatto si è messo a disposizione per dare una mano con il settore giovanile. Per quanto riguarda Pietro, è un giovane molto promettente. Ci siamo informati su di lui ed è un ragazzo di grandi qualità sia tecniche che umane. Speriamo possa crescere tanto con noi e mettersi in mostra in Eccellenza".