Calciomercato | Vado. De Rinaldis ha rinnovato, Ciccone passa al Chievo Verona

Dopo i rinnovi nel reparto arretrato resi ufficiali negli ultimi giorni, ieri Vado ha confermato la permanenza al Chittolina del centrocampista Matteo De Rinaldis. La mezz'ala, capace di abbinare gamba, tecnica e capacità di inserimento, è reduce da una stagione da assoluto protagonista in Serie D con la maglia rossoblù, dove ha collezionato 30 presenze complessive arricchite da 5 gol e 2 assist.

Cresciuto nel settore giovanile del Parma, con cui ha vissuto una stagione da 11 reti nel campionato Primavera 2021-22, De Rinaldis vanta già esperienze importanti tra i grandi con Rimini in Serie C, Colorno, Luparense e Oltrepò FBC, club con cui ha siglato 6 reti nella Serie D 2024-25 prima del trasferimento al Vado. Ora, per lui e per il club ligure, l’avventura continua nei professionisti.

Tra i partenti, ha trovato invece una nuova sistemazione Nicola Ciccone. L'ex numero 10 rossoblu è passato nelle fila del Chievo Verona.