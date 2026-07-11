Calciomercato | La Nolese sprinta sulle fasce con Parodi e Casu

Il comunicato biancorosso:

La campagna di rafforzamento della Nolese continua con l'arrivo di altri due giovani di valore, pronti a mettere qualità, dinamismo e duttilità al servizio della squadra.

Vestirà la maglia biancorossa Jacopo Parodi, classe 2006, mancino naturale capace di ricoprire diversi ruoli sulla fascia. Nell'ultima stagione si è diviso tra la formazione Juniores e la Prima Squadra del Finale Ligure, mettendosi in evidenza per corsa, qualità tecnica e un sinistro educato che lo rende particolarmente pericoloso anche sui calci piazzati.

Arriva alla Nolese anche Andrea Casu, classe 2005, esterno destro in grado di interpretare più ruoli sulle corsie laterali. Cresciuto nel Legino, società con la quale aveva saputo ritagliarsi un ruolo importante, nella scorsa stagione è rimasto fermo per motivi personali. Ora è pronto a ripartire con entusiasmo e a rimettersi in gioco con i colori biancorossi.

Due innesti giovani, duttili e motivati che andranno ad ampliare le soluzioni a disposizione dello staff tecnico in vista del campionato di Prima Categoria 2026/27.