Calcio | Carcarese. Passo avanti per il Settore Giovanile, arriva la qualifica di Scuola Calcio Elite di Terzo Livello

L’A.S.D. Carcarese è lieta di annunciare il prestigioso conferimento della qualifica di Scuola Calcio Élite di Terzo Livello, il massimo riconoscimento previsto dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per le società impegnate nella formazione e nella crescita dei giovani calciatori.



Nella provincia di Savona sono solo tre i club che lo hanno ottenuto: oltre la Carcarese, l’Albisola e il Legino.



“Si tratta di un traguardo che premia il lavoro svolto negli ultimi anni dalla società, dai dirigenti, dai tecnici, dagli istruttori e da tutti i collaboratori che, con competenza e passione, hanno contribuito allo sviluppo di un progetto educativo e sportivo fondato sulla qualità, sull'inclusione e sulla valorizzazione dei giovani - commenta il direttore generale Roberto Abbaldo - Il riconoscimento certifica il rispetto dei più elevati standard organizzativi, tecnici ed educativi richiesti dalla Federazione, confermando la Carcarese come punto di riferimento per il calcio giovanile del territorio”.



“Questo importante risultato rappresenta non un punto di arrivo, ma uno stimolo a proseguire con ancora maggiore entusiasmo nel percorso di crescita, offrendo ai ragazzi e alle loro famiglie un ambiente sano, qualificato e orientato allo sviluppo sia sportivo che umano” aggiunge il responsabile organizzativo del settore giovanile Leonardo Vargiu.



“La società desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo: i giovani atleti, le famiglie, lo staff tecnico, i dirigenti, i volontari, gli sponsor e l'intera comunità che ogni giorno sostiene i colori biancorossi. Una menzione particolare va fatta per Roberto Abbaldo, Thomas Comparato e Leonardo Vargiu che tanto si sono spesi per migliorare ogni giorno il nostro settore giovanile, cresciuto esponenzialmente in questi anni grazie al loro lavoro - dichiara il neo presidente Dino Vercelli - Con il conferimento della qualifica di Scuola Calcio Élite di Terzo Livello, la Carcarese rinnova il proprio impegno a investire nel settore giovanile, consapevole che la formazione delle nuove generazioni rappresenti il valore più importante su cui costruire il futuro della società”.



A breve verrà presentato lo staff tecnico che la prossima stagione si occuperà dei giovani biancorossi. Si ricorda inoltre che nel consiglio dei soci la delega al settore giovanile è stata affidata a: Walter Belcio, Giacomo Sardo e Thomas Comparato.