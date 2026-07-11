Calcio | Fusione Savona - Legino alle 11:00 la conferenza stampa di presentazione

Il Savona e il Legino, come annunciato nelle scorse settimane, hanni ormai affinato i dettagli per l'unificazione delle due realtà calcistiche cittadine.

I dettagli dell'accordo, gli obiettivi sportivi e i valori alla base della fusione saranno illustrati formalmente nel corso di un incontro pubblico intitolato "Storia, Passione, Futuro. Insieme per un grande Savona". Durante l'appuntamento, i rappresentanti delle due storiche società, il presidente Milani e il presidente Carella, esporranno le linee guida del percorso societario intrapreso.

L'incontro si terrà questo mattina, sabato, alle ore 11:00 presso la Sala Conferenze della Torre del Brandale, a Savona.

La partecipazione è aperta alla cittadinanza, ai tifosi e agli sportivi interessati. Gli organizzatori precisano che la struttura ospitante prevede una capienza massima regolamentata di 60 persone.