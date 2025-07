Calciomercato. Trattativa in porto, Nicola Ciccone è un giocatore del Vado

In attesa di novità sul fronte Barwuah, il Vado ha formalizzato la conclusione di un'altra trattativa imbastita nelle passate settimane.

Al Chittolina è arrivata la firma di Nicola Ciccone. Il centrocampista classe 1996 può vantare più di 300 presenze tra Serie C e Serie D, grazie anche alle esperienze in club di blasone come Catanzaro, Gubbio e Pergolettese.

L'ultima annata, davvero positiva sul profilo dei numeri Ciccone l'ha disputata con la maglia di Ciccone.





L'annuncio:

"Nicola Ciccone è un nuovo calciatore rossoblù

Mezz'ala di 29 anni con più di 150 presenze in Serie C, arriva a Vado dopo due stagioni alla Pro Palazzolo.

Nell'ultimo campionato di Serie D ha collezionato 32 presenze arricchite da 6 gol

𝑩𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒕𝒐 𝑵𝒊𝒄𝒐𝒍𝒂!"