L'Argentina Arma riparte dallo Sclavi: lavori al 50%, Prima Squadra in Seconda Categoria e progetto giovani al centro

È ripartita ufficialmente ieri sera, davanti alle famiglie del settore giovanile e della scuola calcio, la nuova stagione dell’Argentina Arma. Una stagione che si preannuncia densa di significato e cambiamento, con un progetto che pone al centro non solo il calcio giocato, ma anche il rispetto, la comunicazione e il senso di appartenenza a una comunità forte, come quella armasca e tabiese.

Dopo anni di incertezze, la società rossonera può finalmente contare sull'assegnazione dello stadio Ezio Sclavi, da cui prende il via la rinascita del club. Il presidente Luigi Barisciani, ai microfoni di SVSport, ha confermato che i lavori sull’impianto stanno procedendo spediti: “Al momento siamo al 50%. Dopo una prima fase dedicata alla pulizia, ci siamo concentrati sulla sistemazione dei campi. È stato rimosso il sintetico del campo a 7, che verrà sostituito e sarà la casa dei più giovani. Poi toccherà agli spogliatoi: l’impermeabilizzazione è già completata, ora si passa a impianti elettrici, idraulici e docce. Pensiamo di restituire lo stadio alla comunità tra ottobre e novembre”.

Per favorire il completamento dei lavori senza pressioni, la società ha deciso di rinunciare alla Prima Categoria e ripartire più serenamente dalla Seconda Categoria. A guidare la prima squadra ci sarà Daniele Capozucca, affiancato dal vice Andrea Pastor, dal preparatore dei portieri Pino Russo, dal massaggiatore Mauro Turchi e dai dirigenti accompagnatori Franco Capozzucca e Luca Alberti.

Grande attenzione è stata riservata anche al settore giovanile, punto cardine del nuovo corso: “Vogliamo creare qualcosa di unico, basato sulla cura dei dettagli – ha spiegato Barisciani – con allenatori qualificati, un progetto tecnico strutturato e un ambiente sereno in cui i ragazzi si sentano a casa. Il nostro obiettivo non è solo tecnico, ma educativo: trasmettere valori come lealtà, rispetto e spirito di sacrificio. E soprattutto costruire una comunicazione costante con le famiglie per seguire insieme il percorso sportivo dei bambini”.



L’organigramma della nuova stagione

Presidente: Luigi Barisciani

Vicepresidente: Sara Bracco

Responsabile settore giovanile: Alessandro Romeo

Responsabile organizzazione e tornei: Fabio Cattaneo

Allenatore Prima Squadra: Daniele Capozucca

Allenatori settore giovanile: Roberto Santamaria, Pino Fichera, Lizza Patrick, Luca Mirto, Siccardi Luca, Matteo Ginestra, Claudio Pignotti, Fabio Cattaneo