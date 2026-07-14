Calciomercato | La Nolese dà il benvenuto a Nazarenko

Il comunicato biancorosso:

La campagna di rafforzamento della Polisportiva Nolese prosegue con un altro innesto di assoluto valore. A vestire il biancorosso nella stagione 2026-27 sarà Danylo Nazarenko, centrocampista ucraino classe 2005, profilo giovane ma già ricco di esperienza e qualità.

Centrocampista moderno, Danylo abbina dinamismo, tecnica e grande intelligenza calcistica. Le sue qualità migliori sono i tempi d'inserimento senza palla, la capacità di accompagnare l'azione offensiva e una naturale propensione ad arrivare al gol. È un giocatore che interpreta il ruolo con personalità, mettendosi sempre al servizio della squadra e garantendo equilibrio tra fase difensiva e offensiva.

Uno dei suoi principali punti di forza è la straordinaria duttilità tattica: può essere impiegato come mezzala, centrocampista centrale o trequartista, adattandosi alle diverse esigenze della gara senza perdere efficacia. Una caratteristica che lo renderà un elemento prezioso nello scacchiere tattico biancorosso, offrendo allo staff tecnico diverse soluzioni e aumentando il livello qualitativo della rosa.

Il suo percorso di crescita parla da solo. Con la formazione giallorossa ha raggiunto due finali regionali Under 19, dimostrando continuità di rendimento e maturità in un contesto altamente competitivo. Successivamente ha collezionato diverse presenze nel campionato di Promozione, confrontandosi con il calcio dei grandi e accumulando un bagaglio di esperienza importante nonostante la giovane età.

La Nolese accoglie quindi un ragazzo dalle grandi prospettive, convinta che possa continuare il proprio percorso di crescita indossando la maglia biancorossa e diventare un protagonista della nuova stagione.

Benvenuto Danylo! Ti auguriamo una stagione ricca di soddisfazioni, successi e grandi emozioni con i nostri colori. Forza Nolese!