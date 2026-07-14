Calcio | Grimaldi e Tanganelli firmano per l'Entella, il portiere del Celle Varazze passa ai levantini

Due giovani prospetti del calcio ponentino proseguiranno il proprio percorso nel settore giovanile dell'Entella.

Nella giornata di ieri hanno infatti firmato con il club biancoceleste Mattia Tanganelli, difensore classe 2012 proveniente dal Cogoleto, e Leonardo Grimaldi, portiere classe 2011 in arrivo dal Celle Varezze

L'operazione è maturata anche grazie all'attività di scouting svolta sul territorio da Enrico Zunino, che ha seguito da vicino il percorso dei due ragazzi, individuandone le qualità e accompagnandoli verso questa nuova opportunità.

Il lavoro di osservazione potrebbe inoltre portare a breve un'ulteriore novità: sarebbe infatti in arrivo anche l'ingresso di un altro giovane portiere classe 2012, il cui nome non è stato ancora reso noto.