Calcio. Vado | A fine luglio girone e calendari della Serie C, per la prima volta le partite dei rossoblu saranno trasmesse su Sky, Raisport e Now

Con l'avvicinarsi dell'inizio della stagione 2026-2027, prende forma il calendario degli appuntamenti che porteranno al via ufficiale del campionato di Serie C.

Il primo passaggio è fissato per il 29 luglio, quando sarà ufficializzato l'organico delle sessanta società ammesse e verrà definita la composizione dei tre gironi.

Il giorno successivo, 30 luglio alle ore 12, la Lega Pro svelerà i calendari della Serie C Sky Wifi 2026-2027 attraverso i propri canali social, consentendo a club e tifosi di conoscere il percorso stagionale e le sfide in programma nei tre raggruppamenti.

Per conoscere date e orari delle prime gare bisognerà invece attendere il 31 luglio, quando sarà pubblicata la programmazione del turno inaugurale.

L'attività ufficiale scatterà il 14 agosto con la Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia, mentre il debutto in campionato è previsto per il 21 agosto, data della prima giornata della Serie C Sky Wifi 2026-2027.

Anche per questa stagione saranno oltre 1.200 le partite in calendario, distribuite nelle sessanta città rappresentate dalle società partecipanti. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport, che trasmetterà l'intero campionato, con un incontro per ogni turno del fine settimana visibile anche su Rai Sport. Tutte le gare saranno inoltre disponibili in streaming su NOW.