Calcio | Il Millesimo accoglie Lorenzo Ghibaudo: arriva l'ufficialità

Il comunicato giallorosso:

L’ASD MILLESIMO è lieta di comunicare il sesto colpo di mercato per la stagione 2026/2027 di Serie D.

Arriva in giallorosso Lorenzo Ghibaudo, esterno classe 2007.

Lorenzo, giocatore in costante crescita, maturato interamente nel Cuneo, dove si è messo in mostra a suon di gol e doti tecniche (arrivando fino a 21 gol in una stagione). Negli ultimi due anni si è ritagliato uno spazio importante in Prima Squadra.

Il commento della società: “Siamo molto felici di aver raggiunto l’accordo, a lui auguriamo un grande in bocca al lupo per la prossima stagione con noi. Benvenuto in giallorosso.”