Calciomercato | Pietra Ligure: ufficiale Secco e c'è anche il ritorno di Andreetto

La serata del Pietra Ligure si apre con un colpo annunciato in mediana e un ritorno nel reparto difensivo.
Pochi istanti fa la società biancoceleste ha comunicato ufficialmente gli ingaggi del centrocampista Pietro Secco e del difensore Elia Andreetto, entrambi classe 2003.
Secco, centrocampista fisico e moderno, ha bagnato il proprio esordio in Eccellenza nella scorsa stagione, dopo i trascorsi con il Ceriale, nelle fila dell'Arenzano.
Per Andreetto si tratta invece di un ritorno in biancoceleste: una carta in più, anche a livello di duttilità per la retroguardia di mister Moraglia. Anche il difensore arriva dal club crociato.