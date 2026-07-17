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Calcio | 17 luglio 2026, 19:11

Calciomercato | Pietra Ligure: ufficiale Secco e c'è anche il ritorno di Andreetto

Calciomercato | Pietra Ligure: ufficiale Secco e c'è anche il ritorno di Andreetto

La serata del Pietra Ligure si apre con un colpo annunciato in mediana e un ritorno nel reparto difensivo.

Pochi istanti fa la società biancoceleste ha comunicato ufficialmente gli ingaggi del centrocampista Pietro Secco e del difensore Elia Andreetto, entrambi classe 2003.

Secco, centrocampista fisico e moderno, ha bagnato il proprio esordio in Eccellenza nella scorsa stagione, dopo i trascorsi con il Ceriale, nelle fila dell'Arenzano.

Per Andreetto si tratta invece di un ritorno in biancoceleste: una carta in più, anche a livello di duttilità per la retroguardia di mister Moraglia. Anche il difensore arriva dal club crociato.

Redazione

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