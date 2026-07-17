Calcio | Savona, per la leva 2013 c'è mister Piero Ravera

L'annuncio del Savona:

Il nostro Settore Giovanile si arricchisce di grandissima esperienza, competenza e professionalità. Entra ufficialmente a far parte dello staff tecnico Mister Piero Ravera!

Un profilo di assoluto spessore e una carriera di tutto rispetto che parla da sola:

Genoa: Ben 5 stagioni vissute come allenatore e 2 anni nel ruolo strategico di osservatore.

Panchine di prestigio nel settore giovanile: Esperienze importanti alla guida di club storici come Savona, Albissole e Fermo.

Metterà a disposizione dei nostri ragazzi tutto il suo bagaglio tecnico e umano per aiutarli a crescere e a migliorare giorno dopo giorno.

Tutta la società rivolge a Mister Ravera un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova avventura insieme!