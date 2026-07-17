Calciomercato | Vado, Maiko Candiano potrebbe tornare in Liguria. Trattativa avanzata con i rossoblu

Il Vado è pronto ad aggiungere esperienza e personalità al proprio centrocampo. Il club rossoblù è infatti vicino a definire l'ingaggio di Maiko Candiano, centrocampista classe 1992 reduce dall'esperienza con ma maglia del Siracusa.

Per Candiano si prospetta così la possibilità di proseguire il proprio percorso in Serie C, dopo essere stato uno dei punti di riferimento della formazione siciliana. Nell'ultima stagione ha collezionato 35 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, realizzando anche una rete.

Il centrocampista ha ricoperto anche il ruolo di capitano del Siracusa, distinguendosi non solo per le qualità tecniche ma anche per il peso avuto all'interno dello spogliatoio.

L'approdo al Vado rappresenterebbe inoltre un nuovo incrocio con il direttore sportivo Paolo Mancuso, con il quale Candiano aveva già condiviso un'esperienza ai tempi del Sestri Levante. Un rapporto di stima reciproca che avrebbe contribuito alla buona riuscita della trattativa.

La trattativa pare ben indirizzata, possibili novità ad inizio della prossima settimana.