Calcio | Albingaunia, arriva il ripescaggio. La decisione sul Savona passerà da Roma

Sono scaduti oggi i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai campionati organizzati dal Comitato Regionale Ligure.

Nonostante i cinque giorni di proroga concessi, non sono arrivate novità positive per Taggia, Lavagna 2.0 e Voltrese, che restano quindi fuori dai rispettivi organici.

Si aprono così le porte del ripescaggio per Ventimiglia, Borgo Incrociati, Casarza Ligure, Lerici, Campese e Albingaunia. L'ufficialità è attesa a fine mese, una volta scaduti anche i termini perentori previsti dalla normativa. A riguardo è atteso il via libera per l'approdo nella categoria superiore anche del Sassello e della Juniores del Pontelungo.

Resta invece aperta una partita particolarmente delicata, anche sotto il profilo del diritto sportivo, in merito al possibile ripescaggio del Savona.

Il Comitato Regionale Ligure ha infatti richiesto un parere agli uffici centrali federali per verificare la possibilità di ammettere gli Striscioni al campionato di Eccellenza. L'obiettivo, nelle intenzioni del Comitato, è quello di tutelare tutte le società di Eccellenza e Promozione, garantendo organici conformi ai principi del diritto sportivo.

L'approfondimento riguarderà in particolare l'articolo 20 delle NOIF, che disciplina i diritti delle società nate da una fusione.

Si tratta di una casistica generalmente applicata ad accorpamenti tra club appartenenti a categorie differenti; in questo caso, invece, la verifica sarà incentrata sulla possibilità che il titolo sportivo consenta l'accesso alla categoria superiore tramite ripescaggio dai playoff, anche in una fusione tra due club militanti nel medesimo campionato.

La decisione definitiva (sulla quale sembra sia in attesa anche l'Angelo Baiardo), non dovrebbe comunque farsi attendere: il pronunciamento della Lega Nazionale Dilettanti è atteso già nel corso della settimana.