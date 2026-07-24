Calciomercato | Tre mosse per il Plodio, tesserati Nervi, Giordani e Calderone

Il Plodio continua a lavorare sul mercato in vista della nuova annata e annuncia l'arrivo di tre nuovi giocatori che andranno a rinforzare la rosa.

Primo colpo in mediana è Mattia Nervi, centrocampista del 2006 che arriva con un buon bagaglio di esperienza nonostante la giovane età. Cresciuto nel settore giovanile del Savona, dove ha militato tra Giovanissimi e Giovanissimi Regionali U15, Nervi ha proseguito il suo percorso formativo con la maglia del Vado tra Allievi Provinciali e Allievi Regionali U17. Ha poi vestito la maglia del New Bragno Calcio in Promozione per tre stagioni, prima di passare al Murialdo in Seconda Categoria, dove nell'ultima annata ha trovato anche la via del gol.

Arriva dal Millesimo anche Riccardo Giordani, centrocampista classe 2008. Un innesto giovane e di prospettiva, pensato per dare ulteriore qualità e freschezza al reparto mediano.

Per la porta il Plodio ha scelto Mattia Calderone, estremo difensore classe 2008 proveniente dalla Rocchettese