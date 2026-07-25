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Calcio | 25 luglio 2026, 08:10

Calciomercato | Millesimo. Il decimo colpo porta il nome di Omar Nenci

L'ex Sestri Leante e Sanremese arriva al Viglino

Calciomercato | Millesimo. Il decimo colpo porta il nome di Omar Nenci

Il comunicato:

L’Asd Millesimo è lieta di comunicare il decimo colpo di mercato per la stagione 2026/2027 di Serie D. 

Arriva in giallorosso Omar Nenci, difensore classe 2004. 

Omar muove i primi passi nel mondo del calcio nel settore giovanile della Virtus Entella e del Sestri Levante. Con il Sestri Levante esordisce nel calcio dei grandi, vincendo il campionato di Serie D e la Poule Scudetto. Nelle ultime stagioni ha indossato le maglie della Sanremese e della Real Acerrana.

Il commento della società: “Gli auguriamo un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con noi. Benvenuto in giallorosso.”

cs

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