Calcio | Altarese, Ermanno Frumento inaugura la 40ª stagione in panchina: "Saremo competitivi. Dego, Cengio e Andora un passo avanti"

Quarantesima stagione in panchina per mister Ermanno Frumento, un traguardo importante che il tecnico savonese ha deciso di celebrare tornando ad Altare. Nelle ultime settimane la società giallorossa ha costruito un organico con le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista nel prossimo girone A di Prima Categoria, anche se l'allenatore invita alla prudenza, convinto che i favori del pronostico siano destinati alrove.

Mister, sul mercato non vi siete certo risparmiati in questo mese.

«Siamo una squadra da gerontocomio!» scherza subito Frumento. «Battute a parte, bisogna partire da un dato di fatto: il campo di Altare. Nel prossimo campionato disputeremo ben 21 partite su 30 sull'erba naturale e questo è un aspetto da tenere in grande considerazione. Conosco perfettamente l'ambiente e so quanto questo gruppo possa dare, anche grazie all'inserimento di alcuni giovani interessanti. Detto questo, è giusto che i favori del pronostico siano rivolti ad altre squadre».



C'è ancora spazio per qualche innesto?

«Sì, il mercato per noi non è ancora chiuso. Stiamo portando avanti alcune trattative che potrebbero andare a buon fine nei prossimi giorni e abbiamo le idee piuttosto chiare su come completare la rosa».



Nella griglia di partenza vi collocate in seconda fila?

«Credo che un gradino sopra di noi ci siano Dego, Cengio e Andora. Sono squadre già consolidate, con un gruppo che gioca insieme da tempo e con alle spalle campionati importanti. La nostra rosa è stata invece praticamente ricostruita: servirà quindi un po' di tempo per trovare i giusti equilibri. Vedo comunque un girone molto livellato, con almeno una decina di formazioni in grado di lottare per un posto nei playoff. Anche noi vogliamo esserci, ma non bisogna dimenticare realtà come Dianese, Cisano e Ospedaletti, giusto per citarne alcune. Rispetto alla scorsa stagione non vedo un paio orgnici nettamente superiori agli altri: il livello si è equilibrato e credo che ci aspetti un torneo davvero molto interessante».