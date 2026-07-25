IL PAGELLONE. Carcarese. Alti e bassi, salvezza passaggio chiave per il futuro del club

VOTO 6

C'è sempre stata, in casa Carcarese, la tendenza a soffermarsi sugli errori commessi nel corso dell'ultima stagione. Eppure, guardando il quadro d'insieme, il primo campionato dopo il ritorno in Eccellenza può essere archiviato con un giudizio positivo.

L'ottavo posto finale, pur con 38 punti, rappresenta infatti un traguardo dignitoso, anche se il cammino verso la salvezza si è rivelato più complicato del previsto. I biancorossi hanno pagato alcuni passaggi a vuoto e si sono spesso ritrovati a dover rincorrere, rendendo più tortuoso un percorso che, con maggiore continuità, avrebbe potuto regalare anche soddisfazioni superiori.

Il momento più delicato dell'annata è coinciso con la separazione da mister Battistel, uno dei principali artefici della promozione conquistata nella stagione precedente. Una rottura netta, che ha portato la società ad affidare la panchina, a campionato in corso, a Davide Girgenti. L'intesa tra il nuovo tecnico e l'ambiente non è mai decollata del tutto, ma l'obiettivo è stato comunque raggiunto, conducendo la squadra in porto senza ulteriori scossoni.

Al di là delle difficoltà vissute sul campo, il lavoro costruito negli ultimi anni ha confermato la crescita del club valbormidese. La Carcarese si è dimostrata una realtà sempre più attrattiva, sia dal punto di vista societario, come testimonia l'allargamento della base dirigenziale, sia sotto il profilo tecnico. L'arrivo di mister Valmati e di numerosi giocatori di spessore per la nuova stagione è la conferma di un percorso che continua a guardare avanti con ambizione.