Calcio | Savona Fbc: firme avvenute, il marchio è di Mirko Grasso

Come anticipato nel pomeriggio di ieri, si è concluso questa mattina il passaggio di proprietà del marchio del Savona FBC a Mirko Grasso.

Il patron biancoblù diventa così l'unico proprietario e garante dello storico "ovetto", simbolo dell'identità del club.

L'atto è stato perfezionato negli uffici del notaio Ruegg, dove Nadia De Marchi, Fabrizio Pongilione, Andy Calopristi, Massimo Piperissa e l'Associazione Culturale Savona FBC hanno formalmente ceduto il marchio.

Si completa così il percorso avviato con l'acquisizione del marchio, perfezionata poco più di due anni fa, che aveva sancito il ritorno ufficiale del Città di Savona alla storica denominazione di Savona FBC e aperto una nuova fase del progetto societario, ponendo le basi per la riorganizzazione e il rilancio del club.

«E' stato un periodo lungo e particolarmente impegnativa – ha dichiarato Massimo Piperissa – ma da parte mia e di tutti coloro che parteciparono all'acquisizione del marchio c'è la soddisfazione di aver avviato un percorso che ha restituito stabilità e prodotto risultati concreti. È stata una scommessa sportiva, economica e personale per chi scelse di intraprenderla e, col senno di poi, possiamo dire di averla vinta. Mirko Grasso, oltre a poter garantire uno sviluppo del club all'altezza della storia del Savona, rappresenta anche la persona migliore a cui affidarne il futuro e la sua storia. Un ringraziamento va ai miei compagni di avventura e a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi anni».



La società a sua volta ha voluto ringraziare gli ex proprietari,

"Grazie alla loro dedizione, al loro sacrificio e alla volontà di proteggere il simbolo del Vecchio Delfino, la storia del nostro club non è andata perduta, ma è stata custodita ponendo le basi concrete su cui oggi possiamo costruire il nuovo Savona FBC.

“La maglia e lo stemma non sono semplici simboli, ma il cuore pulsante di una comunità intera. Chi li ha protetti e riscattati negli anni scorsi ha compiuto un gesto d’amore verso la città che non dimenticheremo mai.”