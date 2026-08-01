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Calcio | 01 agosto 2026, 16:38

Calciomercato | Orru e Bassi per l'attacco e la difesa della San Michele

Calciomercato | Orru e Bassi per l'attacco e la difesa della San Michele

Il comunicato:

L'Asd San Michele Calcio Albenga ha il grande piacere di comunicare che per questa stagione avrà tra le proprie fila i seguenti giocatori:

THOMAS ORRU

attaccante, classe 2005
 

GABRIELE BASSI

difensore, classe 2003

Orru, attaccante polivalente, cresciuto nella Villanovese, già giocatore nelle prime squadre di Ceriale, Baia Alassio e San Filippo Neri, da dove proviene, andrà a rinforzare notevolmente il nostro reparto offensivo, Bassi, esterno difensivo, cresciuto nel Montecchio Calcio, poi settore giovanile con l'Albenga e nell'ultima stagione in seconda categoria al San Bartolomeo Cervo, darà il suo prezioso contributo all'interno della rosa.

La Società nel dargli il benvenuto, gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.

cs

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