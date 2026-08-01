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Calcio | 01 agosto 2026, 12:52

Calciomercato | Il Borghetto ha scelto Davide Pisano, è lui il nuovo allenatore granata

Calciomercato | Il Borghetto ha scelto Davide Pisano, è lui il nuovo allenatore granata

Non ci sono state sorprese di sorta in merito al nome della guida tecnica del Borghetto.ù

Sarà infatti Davide Pisano a guidare i granata nella prossima stagione sportiva.

Il tecnico è reduce dalle annate vissute sulle panchine dello Speranza e dell'Under 21 del Pietra Ligure.

Il comunicato:

"Siamo lieti di comunicare di aver affidato la guida tecnica della nostra Prima Squadra a Davide Pisano.

Tutta la società rivolge a mister Pisano i migliori auguri per una stagione ricca di soddisfazioni: non vediamo l'ora di iniziare questo percorso insieme

Benvenuto in granata, mister".

Lorenzo Tortarolo

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