Calciomercato | Il Borghetto ha scelto Davide Pisano, è lui il nuovo allenatore granata

Non ci sono state sorprese di sorta in merito al nome della guida tecnica del Borghetto.ù
Sarà infatti Davide Pisano a guidare i granata nella prossima stagione sportiva.
Il tecnico è reduce dalle annate vissute sulle panchine dello Speranza e dell'Under 21 del Pietra Ligure.
Il comunicato:
"Siamo lieti di comunicare di aver affidato la guida tecnica della nostra Prima Squadra a Davide Pisano.
Tutta la società rivolge a mister Pisano i migliori auguri per una stagione ricca di soddisfazioni: non vediamo l'ora di iniziare questo percorso insieme
Benvenuto in granata, mister".